Garance Authié: Fedez condivide un video di lei che balla Sexy Shop

Garance Authié è la modella classe 2004 con cui Fedez è stato beccato mano nella mano al Gran Prix di Monaco la scorsa settimana. Un gesto che ha indispettito Chiara Ferragni che ha risposto a suon di frecciatine e palesando una sua celebrity crush, quella per l’attore Jacob Elordi.

Fedez avvistato al GP di Monaco insieme ad una ragazza. Secondo la pagina Very Inutil People, si tratterebbe di Garance Authié, modella classe 2004. pic.twitter.com/vAJLUJ3tq3 — Trash Italiano (@trash_italiano) May 26, 2024

Quando ieri il rapper ha pubblicato il nuovo singolo Sexy Shop ha premesso che il brano non è contro “la madre dei suoi figli”, ma contro il suo circolo di amicizie per cui non avrà “nessuna pietà”. Ha parlato di “amiche assetate di fama” e fiori sfioriti.

Chi sono le “amiche assetate di fama” di Chiara citate da Fedez nel nuovo singolo? https://t.co/68GzqDhMNB — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 31, 2024

Garance Authié balla il nuovo singolo di Fedez, lui reposta il video

Peccato però che proprio oggi Fedez abbia condiviso nelle sue storie un video di Garance Authié che su TikTok si è divertita a ballare Sexy Shop. Una frecciatina indiretta a Chiara?



Mostrarsi in pubblico MANO-NELLA-MANO con una modella ventenne a un mese dalla separazione era necessario? Condividere su Instagram quella stessa modella che balla la canzone dedicata all’ex moglie era di nuovo necessario? La risposta a entrambe le domande è ovviamente no. A meno che non voglia far arrivare un messaggio forte e chiaro alla Ferragni.