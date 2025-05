Gara Sprint oggi, GP Miami. Orario e dove vedere la Formula 1 in TV chiaro.

Torna la Formula 1 con la gara Sprint a Miami, in programma oggi, sabato 3 maggio, sul circuito cittadino della Florida. La Ferrari punta a replicare il podio ottenuto da Leclerc a Gedda, cercando di competere con le McLaren, attualmente leader nelle classifiche Piloti e Costruttori. Oscar Piastri, dopo una prestazione recente, è diventato il nuovo leader con 99 punti, distaccando di 10 lunghezze il compagno di squadra Lando Norris.

Kimi Antonelli partirà in pole position con la Mercedes, un traguardo importante per lui, mentre accanto a lui in prima fila ci sarà Piastri con la McLaren. Norris e Max Verstappen occupano rispettivamente la terza e quarta posizione, mentre Leclerc e Lewis Hamilton si trovano in sesta e settima posizione, preceduti dalla Mercedes di George Russell.

La gara Sprint inizierà oggi alle 18:00 ed sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, e in streaming su Now e sull’app SkyGo. Le qualifiche e la gara saranno anche trasmesse in diretta tv in chiaro su Tv8.