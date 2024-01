Gara per contendersi la d’Urso in Rai: chi la vuole e dove potremo vederla

Con il 2023 è finito anche il contratto di Barbara d’Urso con Mediaset e adesso che la conduttrice è libera è iniziata la gara per contendersi la sua presenza in Rai. Mara Venier e Francesca Fagnani hanno già ammesso di aver invitato Carmelita a Domenica In e Belve, ma le due sono in buona compagnia. Stando a quello che riporta Dagospia anche Pierluigi Diaco ha chiesto a Barbara di andare a trovarlo a Bella Ma’, ma il portare di Roberto D’Agostino ha fatto anche i nomi di Serena Bortone (che è anche stata ringraziata da Barbara), Alberto Matano e Caterina Balivo. Chi la spunterà? Io dico…



“C’è una vera gara in Rai. È noto che a Viale Mazzini sono molti i conduttori smaniosi di avere ospite “la D’Urso” per poter raccontare i dettagli della sua rocambolesca rottura con il Biscione. Mentre si gode la carriera teatrale, in questo periodo è al Parioli di Roma con il suo Taxi a due piazze, e mentre osserva – “caffeuccio” alla mano – l’arrancare quotidiano della sua sostituta Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque, quest’anno battuto spesso anche da Geo, Barbarella si concede una cena con Pierluigi Diaco e suo marito Alessio Orsingher. Una cena nella quale il conduttore di Bella Ma’ su Rai2 confessa pubblicamente su Instagram di essere “in lista come tanti suoi colleghi a chiedere un’esclusiva alla D’Urso”. “Mai” risponde scherzando lei, amica della coppia.

E Diaco non è il solo a voler battere sul tempo una collega che qualche mese fa ha già messo le mani avanti annunciando una sicura intervista a Barbara, ovvero Francesca Fagnani. Finora l’ex conduttrice Mediaset aveva sempre declinato gli inviti a Belve, ma è molto probabile che nella prossima stagione si decida a capitolare, benché non vi sia ancora nulla di certo.

Per vuotare il sacco sul suo divorzio da Mediaset, se mai decidesse di farlo, Barbarella sceglierà dunque l’amico Diaco o la belva Fagnani? E Venier, Bortone, Balivo, Matano e così via se ne staranno davvero alla finestra a guardare, o spingeranno per essere loro a strappare l’intervista esclusiva? Prima di qualunque ospitata, l’ex volto del Biscione aspetterà invece di aggiudicarsi un contratto per una conduzione in Rai così da annunciare in pompa magna il suo ritorno sul piccolo schermo? Staremo a vedere”.