Gara partita, all’interno dell’avventura con Iader Giraldi

“Tre due uno. Gas. Dakar partita.” Con queste parole inizia l’avventura di Iader Giraldi nel rally Dakar, che si svolge quest’anno in Arabia Saudita. Il cronometro segna l’inizio di una battaglia interiore: da un lato la voglia di competere e di arrivare prima, dall’altro un richiamo alla responsabilità di essere marito, padre e imprenditore. Iader riconosce di non essere un pilota professionista e di avere un approccio più romantico alla gara, caratterizzato dalla consapevolezza dei propri limiti.

Nel prologo, Iader chiude in 126ª posizione su 140 partenti. Nonostante le aspettative, riesce a superare i 120 km/h su un terreno sabbioso e difficile da affrontare. Preferisce non rischiare troppo, poiché la gara è lunga e il corpo e la mente devono adattarsi a questo nuovo ambiente. Si tratta di chilometri su un terreno composto da sabbia e rocce, molto diverso dal suo habitat naturale. Durante l’evento, lui e altri piloti italiani, tra cui il rinomato Danilo Petrucci, hanno condiviso momenti di convivialità. Petrucci, campione di MotoGP e Superbike, ha deciso di partecipare al rally in camion, cercando di vivere l’esperienza da un’altra prospettiva.

Iader si sente motivato dal romanticismo che pervade la sua avventura. Spera che il suo approccio non sia totalmente errato. La sfida di domani è rappresentata da 420 km di ghiaia e sassi, con ulteriori 100 km di trasferimento che metteranno a dura prova le capacità fisiche e mentali e l’affidabilità del veicolo. Nonostante le difficoltà imminenti, Iader è entusiasta all’idea di condividere il suo viaggio con gli altri, promettendo di inviare “qualche bella cartolina scritta fra la polvere e le montagne.”

L’esperienza di Iader è un mix di passione e realtà, una lotta continua tra il desiderio di competere e il bisogno di mantenere un equilibrio con le sue altre responsabilità nella vita. Mentre si prepara ad affrontare le insidie della Dakar, egli mostra una serenità e una curiosità che rendono questa avventura unica e affascinante.