Gaming Notebook MSI Cyborg 15, i7, RTX 4060, 16GB RAM

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €1,149.00

⭐ Valutazione: / 5

MSI Cyborg 15 A13VF-1853IT, Gaming Notebook, Intel Core i7-13620H, Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6, 16GB RAM DDR5, 512GB PCIe4, WiFi 6E, Win 11 Home

Scopri il Potere del Gaming con MSI Cyborg 15 A13VF-1853IT

Il mondo del gaming non è mai stato così emozionante! Con il notebook MSI Cyborg 15 A13VF-1853IT, potrai immergerti in un’esperienza di gioco senza pari, grazie al design in stile Cyberpunk e alle prestazioni rivoluzionarie.

Prestazioni Eccezionali

Processore Intel Core i7-13620H: con un’architettura ibrida migliorata, composta da 6 core ad alte prestazioni e 4 core efficienti, potrai multitasking e giocare ai giochi più impegnativi.

Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060: con l’architettura ultra-efficiente NVIDIA Ada Lovelace, offre un balzo in avanti nelle prestazioni con l’intelligenza artificiale DLSS 3 e consente mondi virtuali realistici con ray tracing.

Display 144Hz: cattura ogni movimento con il display IPS level crisp e liscio da 144Hz.

Vantaggi Pratici

Design di raffreddamento avanzato: il nuovo design del tubo condiviso per CPU e GPU consente una dissipazione del calore in tempo reale e bilanciata tra CPU e GPU per una maggiore efficienza.

Garanzia di 2 anni: anche se acquistato tramite VAT, il laptop MSI ha una garanzia di 2 anni.

Esclusivo MSI Center: controlla e personalizza il tuo laptop MSI come vuoi.

Esperienza audio migliorata: ascolta l’audio come è stato concepito e condividi con la tecnologia 3D surround e condivisione del suono via Bluetooth di Nahimic.

Un’Esperienza di Gioco Unica

Il design del Cyborg 15 A13VF-1853IT è stato creato in collaborazione con l’artista concept rumeno Paul Cheptea, specializzato in opere d’arte in stile sci-fi e cyberpunk. Il risultato è un laptop che incarna perfettamente lo stile cyberpunk: un corpo meccanizzato con capacità complete.

Acquista Ora e Scopri il Potere del Gaming!