Gamification della guerra: Il caso ucraino e i suoi rischi

In Ucraina, è stato introdotto un sistema a punti che premia le unità militari per ogni obiettivo colpito, creando una competizione tra i vari reparti, visibile attraverso una classifica. I premi per le unità che ottengono i migliori risultati consistono in equipaggiamenti avanzati come droni e altri componenti militari. Un recente reportage del New York Times ha sollevato interrogativi riguardo alla legittimità e ai limiti di questo approccio ludico applicato alla guerra.

La tradizione di utilizzare incentivi ludici per promuovere comportamenti sociali ha radici storiche profonde. Per esempio, Erodoto racconta di come gli abitanti della Lidia usassero giochi pubblici per affrontare una lunga carestia. Anche Giovenale, nella sua satira, evidenziava come il popolo romano aspirasse a “pane e divertimento”.

La spinta verso meccanismi di gioco è efficace poiché l’essere umano tende a prendere decisioni non basate su una razionalità pura, ma piuttosto su impulsi. Negli studi di Kahneman e Thaler si evidenzia che piccole “spinte gentili” possono indirizzare comportamenti. Esempi moderni come la “lotteria degli scontrini” in Italia o i sistemi di bike sharing a New York dimostrano come il gioco possa incentivare comportamenti socialmente desiderabili.

Tuttavia, l’utilizzo di un sistema a punti presenta rischi etici. Percezioni utilitaristiche spingono a ottenere punteggi a scapito di considerazioni morali, come nel caso ucraino, dove i punti possono tradursi in vite umane perse. Inoltre, il sistema di ricompense potrebbe generare dipendenza, riducendo il coinvolgimento quando gli incentivi svaniscono. Resta infine la questione della trasparenza nella gestione di tali sistemi, spesso alimentati da algoritmi.