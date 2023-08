Gamescom 2023, i videogiochi annunciati a Colonia

L’evento Opening Night Live ospitato all’interno della Gamescom 2023 a Colonia ha mostrato aggiornamenti sui videogiochi in uscita più attesi e alcune novità di rilievo annunciate per la prima volta. Nonostante la defezione di Sony e Nintendo, la convention tedesca è rimasto l’ultimo grande evento in occidente dedicato al mondo del gaming, specialmente dopo la cancellazione dell’E3 di Los Angeles. Ecco una carrellata sui titoli annunciati, o dei quali è stato mostrato un aggiornamento di rilievo o nuovi video.

Starfield (Xbox e PC)

Il 6 settembre segnerà l’atteso arrivo dell’esclusiva Xbox più attesa, Starfield, che è stato protagonista di un nuovo trailer live action. L’attesa è alle stelle per questo titolo GdR ambientato nello Spazio, prima IP originale di Bethesda da anni. Il gioco sarà scaricabile su Game Pass al day one.

Call of Duty Modern Warfare 3 (PlayStation, Xbox e PC)

In occasione della fiera è stato mostrato un gameplay esteso dal primo livello del gioco, intitolato Operation 627. Parte di questo nuovo episodio sarà ambientato a Verdansk, il set del Warzone originale. Il gioco sarà disponibile il 10 novembre di quest’anno.

Alan Wake 2 (PlayStation, Xbox e PC)

Il seguito dello storico horror di Remedy uscirà il 17 ottobre. Nel trailer della Gamescom è stato possibile esplorare il “Dark Place”, un luogo che si trova nella mente del protagonista, perseguitato da incubi e visioni.

Diablo 4 Stagione 2 (PlayStation, Xbox e PC)

La seconda stagione di Diablo 4 si intitolerà Season of Blood e introdurrà una nuova companion, la cacciatrice di vampiri Erys. Verrà aggiunta anche una nuova storia, cinque nuovi boss di fine gioco e un nuovo sistema di inventario.

Mortal Kombat 1 (PlayStation, Xbox, Switch e PC)

Alla Gamescom è stato mostrato lo story trailer dell’atteso nuovo inizio per la saga di Nightrealm Studios. Sono stati rivelati anche due nuovi personaggi, Sindel e il Generale Shao. Motaro e Shjinko faranno il loro ritorno come personaggi Kameo.

Tekken 8 (PlayStation, Xbox e PC)

In occasione della fiera è stato rivelato che il nuovo capitolo della saga Bandai Namco uscirà il 26 gennaio 2024, solo sulla nuova generazione di console oltre che su PC. Il trailer mostra il single player mode, ispirato alla modalità arcade dei primi capitoli.

Assassin’s Creed Mirage (PlayStation, Xbox e PC)

Ubisoft ha mostrato nuovi scorci della Baghdad che farà da sfondo al nuovo capitolo principale della sua serie più famosa. Il gioco esce il 5 ottobre e avrà per protagonista Basim, assassino che abbiamo già avuto modo di conoscere nel popolarissimo Assassin’s Creed Valhalla del 2020.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty (PlayStation, Xbox e PC)

CD Projekt Red ha mostrato un nuovo trailer dell’espansione per il suo gioco di ruolo, e ha anche rivelato che la versione 2.0 del titolo, che include importanti migliorie all’esperienza di gioco, sarà disponibile come download gratuito per tutti.

Sonic Frontiers (PlayStation, Xbox, Switch e PC)

L’ultimo platform 3D del porcospino blu avrà un’espansione ufficiale che introdurrà una nuova storia, nuovi personaggi giocabili e nuove sfide. Il 17 ottobre sarà disponibile anche Sonic Suoperstars, il nuovo capitolo in 2D di Sonic.

Dustborn (PlayStation, Xbox e PC)

Lo sviluppatore di Heavy Rain e Detroit, Quantic Dream, ha annunciato un action adventure basato sulla storia e sviluppato da Red Thread Games. Sarà ambientato in una versione alternativa dell’America.

Little Nightmares III (PlayStation, Xbox, Switch e PC)

Una delle serie indie più amate avrà un terzo capitolo ufficiale, pubblicato da Bandai Namco e con due protagonisti anziché uno. Il gioco uscirà l’anno prossimo su console e PC.

Black Myth: Wukong (PlayStation, Xbox e PC)

Questo nuovo soulslike è stato protagonista della Gamescom con un nuovo trailer basato sull’azione estrema e i boss fortissimi. Era possibile anche provare il gioco, che si è rivelata un’ottima alternativa a Elden Ring, ambientato in una versione alternativa della Cina mitologica.

Granblue Fantasy: Relink (PlayStation, PC)

Cygames ha annunciato che il suo nuovo GdR sarà disponibile sia PS5, PS4 e PC il primo febbraio del prossimo anno. Si tratta di un rinvio rispetto a quanto annunciato prima, ma dal trailer il gioco sembra in grado di soddisfare qualunque appassionato di RPG giapponesi.