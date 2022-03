Gamescom 2022, la kermesse di videogiochi più importante d’Europa, si terrà dal 24 al 28 agosto al Koelnmesse di Colonia, come hanno aggiunto oggi gli organizzatori. L’evento in situ sarà affiancato da un programma digitale che verrà trasmesso online in tutto il mondo. Un sistema di controllo e sanificazione messo a punto dal Koelnmesse garantirà sicurezze e qualità dell’esperienza, compresso un sistema di gestione digitale degli appuntamenti e degli eventi durante tutta la manifestazione. Gamescom 2022 segna l’inizio del progetto “Gamescom Goes Green”, con il quale l’evento punta alla neutralità carbonica a lungo termine e alla forte riduzione di emissioni di CO2 a breve termine. Gamescom 2022 avrà una Entertainment Area, una Business Area, show come Gamescom: Opening Night Live e Awesome Indies, che verranno trasmessi anche in streaming, una serie di sessioni di domande con addetti al settore anche online, e diversi eventi satellite in collaborazione con media partner e aziende internazionali.