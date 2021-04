Simona Ventura è tornata in tv con il nuovo show Game of Games (che in USA è condotto da Ellen DeGeneres). Il programma nonostante non possa essere considerato flop, non è decollato in termini di ascolti e le ultime puntate si sono fermate al 3,9 e 3,7% di share. Oggi diverse testate giornalistiche hanno parlato di imminente sospensione della trasmissione. Sembra infatti che e puntate previste per il 21 e il 28 aprile, saranno sostituite dai film Tutta colpa dell’amore e La risposta è nelle stelle. Ma niente paura, perché pare che vedremo comunque gli appuntamenti inediti con Super Simo, non si tratta infatti di una “cancellazione”.

Il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato che delle fonti Rai hanno smentito la cancellazione dello show: “Fonti Rai smentiscono Tv Sorrisi e Canzoni, il programma passa dal mercoledì al martedì ma bisognerà aspettare la conclusione delle puntate di Brignano. Questa l’ipotesi più accreditata, decisione definitiva sulla collocazione a breve“.

Anche Tv Sorrisi e Canzoni ha appena precisato che la trasmissione di Simona verrà ricollocata: “Cambio di palinsesto per il mercoledì sera di Rai2: nelle prossime due settimane non andrà in onda “Game of games”, condotto da Simona Ventura. Sarà però ricollocato a breve“.

“Buondì! Come state? Io benissimo perché da ieri sera sono stata inondata di fiori, regali, auguri social e non social. Vi ringrazio tutti, non so se riuscirò a ringraziarvi abbastanza per l’affetto che mi state dimostrando. Io sono molto felice. Ieri sera abbiamo iniziato questa avventura – continua – ma non commenterò nulla perché io le corse le commento alla fine. Vi do un bacione grandissimo, happy birthday to me. Grazie e per voi tanta salute e serenità e anche felicità”.