Game Music Festival 2026: la musica dei videogiochi a Londra

Il Game Music Festival si svolgerà a Londra nel giugno 2026, celebrando la musica dei videogiochi con concerti dedicati a titoli celebri come Diablo, Hades e Persona. La manifestazione, organizzata dalla Game Music Foundation, si terrà alla Royal Festival Hall e alle Fairfield Halls del Southbank Centre, offrendo cinque concerti dal vivo e sessioni educative con ospiti speciali.

Il festival inizierà il 6 giugno con “The Infernal Symphony”, che presenterà le colonne sonore di Diablo. Diretta da Marek Wroniszewski, l’orchestra London Mozart Players accompagnerà il Hertfordshire Chorus in un viaggio musicale nel mondo oscuro di Diablo. Si esibiranno anche il compositore Ted Reedy e il direttore musicale Derek Duke.

Il 13 giugno sarà invece dedicato al 40° anniversario di Hitoshi Sakimoto con un concerto intitolato “I colori dell’armonia”. Il 19 giugno, “Una serata con Troy Baker e Austin Wintory” offrirà l’opportunità di ascoltare due grandi nomi del settore.

Il 27 giugno si terranno due concerti: “Ballads of the Underworld”, che omaggerà le colonne sonore di Hades e Hades II, e “Persona Grooves”, che celebrerà la musica dei giochi della serie Persona. A quest’ultimo evento parteciperà anche Shoji Meguro come ospite speciale.

Oltre ai concerti, il festival offre un programma formativo che includerà workshop, tavole rotonde e sessioni di apprendimento, permettendo ai partecipanti di incontrare professionisti del settore e apprendere le tecniche della produzione musicale per videogiochi. Maggiori dettagli su questi eventi saranno annunciati prossimamente.