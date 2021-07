LECCE – Due uomini di 35 anni sono stati arrestati per la violenza sessuale ai danni delle due ragazze di 19 anni di Verona che la scorsa settimana erano state ricoverate in ospedale a seguito di un’aggressione durante una serata in un bar di Gallipoli.

Le due turiste sono state fatte ubriacare e poi molestate sessualmente: i due uomini, di cui uno salentino con precedenti per droga, le avrebbero indotte a subire la loro violenza approfittando della loro condizione di inferiorità fisica e psichica, essendo al momento del fatto palesemente ubriache come emerso dagli accertamenti successivi.