martedì – 3 Febbraio 2026
Gallipoli, la campagna elettorale a vista

La campagna elettorale per le elezioni comunali a Gallipoli procede senza una direzione chiara, caratterizzata da incertezze e scelte fondamentali rimandate. Le decisioni strategiche e nevralgiche per la città sono state spesso rinviate o non considerate.

La competizione vede quattro liste schierate, con il candidato sindaco uscente che guida una coalizione comprendente due di esse. Tuttavia, la campagna elettorale sembra navigare a vista, senza un programma definito. L’amministrazione uscente è stata criticata per non aver affrontato i problemi strutturali della città, come la carenza idrica cronica e le criticità del sistema fognario e della raccolta dei rifiuti.

I candidati rivali sottolineano questa mancanza di pianificazione, evidenziando come sia stata evitata ogni scelta coraggiosa. La situazione politica appare bloccata, con una gestione accusata di aver solamente tamponato le emergenze senza una visione di lungo periodo per Gallipoli.

