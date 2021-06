La barca a motore su cui una famiglia stava facendo un’escursione in mare a circa due miglia al largo di Gallipoli, è affondata rendendo necessario l’intervento della Guardia costiera che ha tratto in salvo tutti e quattro gli occupanti del natante. E’ accaduto nella tarda mattinata di sabato 12 giugno, dopo che l’imbarcazione su cui si trovava la famiglia di quattro persone, originarie di Matino (Lecce), ha cominciato a imbarcare acqua e a capovolgersi per motivi che saranno appurati dagli accertamenti già in corso.

La barca capovolta e naufraghi soccorsi in acqua

I soccorsi sono scattati dopo una segnalazione partita dal telefonino di uno degli occupanti del natante, giunta nella sala operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli. All’arrivo della motovedetta, la barca era semiaffondata e tutti i componenti della famiglia, tra cui un minorenne, erano in mare in preda al panico.

Uno dei marinai della Guardia costiera non ha esitato a tuffarsi in acqua per recuperare i naufraghi. La famiglia è stata condotta nel porto di Gallipoli e affidata alle cure del personale sanitario del 118.