Gallio Film Festival 2025: Il meglio del cinema emergente

Dal 19 al 31 luglio 2025, il Cineghel di Gallio accoglierà la 28ª edizione del Gallio Film Festival, un evento volto a valorizzare le opere prime di registi italiani e a presentare anche opere prime e seconde internazionali nella sezione “Storie dell’altro cinema”. Questa manifestazione rappresenta una vetrina importante per i giovani autori emergenti che hanno l’opportunità di esporre i loro primi lungometraggi a un pubblico più vasto, spesso in grado di superare i limiti delle sale cinematografiche tradizionali.

Il festival è dedicato a talenti che si affacciano per la prima volta al mondo del lungometraggio e offre anche un’importante opportunità di competizione, con un’ampia selezione di film che include opere di finzione, documentari e pellicole che affrontano questioni sociali attuali come giovani, ambiente e lavoro.

Quest’anno, il festival prevede una programmazione diversificata, con la prima settimana riservata alle opere prime dei registi italiani e la seconda settimana dedicata alle produzioni internazionali. Ogni serata includerà proiezioni di film in concorso, molti dei quali vedranno la partecipazione dei registi e degli attori protagonisti.

Numerosi e prestigiosi nomi del panorama cinematografico italiano hanno preso parte alle edizioni passate del Gallio Film Festival, contribuendo a consolidarne la reputazione come punto di riferimento per la cinematografia emergente. Non resta quindi che attendere con curiosità l’inizio di un evento che promette di arricchire il panorama culturale dell’estate a Gallio.