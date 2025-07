Gallinari alle Olimpiadi: la folle idea sorprende i fan!

La possibilità che Danilo Gallinari, noto cestista italiano, possa partecipare alle prossime Olimpiadi ha acceso l’entusiasmo tra i fan. Il 37enne di Sant’Angelo Lodigiano, che ha avuto una carriera brillantissima in NBA, ha recentemente lasciato i Milwaukee Bucks per affrontare una nuova avventura con i Vaqueres de Bayamon in Porto Rico.

Malgrado il recente infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro, subito durante una partita con la Nazionale, Gallinari continua a nutrire sogni olimpici. Attualmente vanta 77 presenze con la maglia azzurra e puntando ai Giochi che si svolgeranno a Los Angeles nel luglio 2028. Il suo obiettivo è condividere questo traguardo con altri campioni del basket italiano come Andrea Bargnani e Marco Belinelli.

Bargnani ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha espresso il desiderio di formare una squadra per la competizione 3×3 alle Olimpiadi, coinvolgendo anche Stefano Mancinelli, ex giocatore e attuale consigliere della Federbasket. Secondo il ‘Mago’, anche se non sono più giovanissimi, la formazione di un tale team potrebbe portare divertimento e momenti emozionanti, indipendentemente dal risultato.

Mentre Gallinari rimane attivo e concentrato sulla sua carriera, Belinelli sta valutando la fine della sua, dopo aver conquistato importanti trofei, tra cui un anello NBA. Una eventuale partecipazione a un evento olimpico rappresenterebbe per i tre un’opportunità unica per scrivere un nuovo capitolo nella storia del basket italiano.