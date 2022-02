Gallina è stata la prima maschera eliminata da Il Cantante Mascherato e proprio in chiusura di puntata, con una sfida diretta contro il Pesciolino Rosso e l’Aquila, ha avuto la peggio.

Durante la puntata Gallina ha duettato con Edoardo Vianello sulle note di Per Colpa Di Chi? di Zucchero. Per Francesco Facchinetti era Selvaggia Lucarelli, per Caterina Balivo era Pamela Prati, per Flavio Insinna era Luciana Littizzetto, mentre Arisa ha fatto il nome di Fiordalino.. Azzeccandoci! Sotto la maschera di Gallina c’era infatti Fiordaliso.

Gallina, la clip di presentazione

Durante la clip di presentazione Gallina aveva fatto intendere di essere una showgirl “sono nata per stare sul palco”, di essere una donna di una certa età da tempo single, di avere due figli e di non essere tanto alta, seppur in forma. “Faccio tanto sport e razzolo tantissimo nel pollaio per mantenere ciò che ho, ma l’altezza purtroppo è quello che è”. A livello artistico si è definita un talento sottovalutato.

E niente, invece era Fiordaliso.