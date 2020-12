“Non ho intenzione di commentare quello che dice il professor Zangrillo, avrà i suoi motivi per fare le sue affermazioni. Io di malati ne vedo da 44 anni, sono un medico in ospedale” e vedo “pazienti con patologie più affini a quelle che vede Zangrillo, occupandomi di malattie infettive”. Il professor Massimo Galli, responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, commenta così all’Adnkronos il tweet di Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, che ieri ha riacceso le polemiche su virologi ed epidemiologi che intervengono in tv.

Fonte