“Non è vero che questa cosa non sia stata smentita. Da alcune settimane evito di entrare in polemica su questo tema, che significherebbe accreditare questa tesi di pari dignità scientifica. Continuiamo ad avere focolai, ci sono fortunatamente poche persone che arrivano in terapia intensiva”. Il professor Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a Stasera Italia risponde ad una domanda sulle dichiarazioni del professor Alberto Zangrillo: “Quando ho detto che il virus è clinicamente inesistente probabilmente ho sbagliato nei toni, chiedo scusa. Ma nessuno è riuscito a contraddirmi”, le parole del primario di anestesia e rianimazione all’Irccs San Raffaele di Milano, intervenuto ieri al convegno in Senato ‘Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti’. “I pochi buonisti che continuano a fare rumore devono farsi una domanda sull’utilità di questo messaggio che non ha base scientifica”, prosegue Galli.

Fonte