“Ormai è verosimile un altro lockdown esteso. Dopo toccherà riprendere e lo dovremmo poter fare senza ricadere nei problemi che abbiamo vissuto. Tra le ricadute possibili, che non riguardano la malattia da coronavirus, una che non ci possiamo permettere è il depotenziamento della ricerca, altrimenti pagheremo un prezzo altissimo”. Lo ha affermato Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco-università Statale di Milano, ospite dell’evento online ‘I love scienza: una maratona della scienza’ organizzato dalla Fondazione De Sanctis in occasione della Giornata mondiale della scienza promossa dall’Unesco.

Fonte