Una terza ondata di Covid-19 dopo le feste di Natale e Capodanno “non l’ha necessariamente ordinata il dottore”, quindi va fatto il possibile per scongiurarla. Ma “se non prendiamo tutte le necessarie precauzioni, e non continuiamo a mantenerle, non posso che accodarmi alle posizioni già espresse da alcuni miei illustri colleghi e dire che la ripresa della malattia a gennaio è un fatto quasi scontato“. Parola di Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano e docente all’università Statale cittadina, che rilancia un richiamo alla responsabilità – individuale e istituzionale – anche in vista del passaggio della Lombardia da zona arancione a zona gialla. “Non ci possiamo permettere di non essere prudenti – spiega all’Adnkronos Salute – E’ una banalità, ma tutti i segnali che tirano verso il ‘liberi tutti’ diventano pericolosi”.

