Walter Ricciardi prevede “mesi terribili” a causa della pandemia. Andrea Crisanti dà per certa “la terza ondata” e pronostica il record europeo di morti per covid per l’Italia. E Massimo Galli? “Ho molta stima di entrambi i colleghi, comprendo i loro timori. Vorrei girare il discorso in un bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Se deve essere mezzo vuoto, sia mezzo vuoto di casi”, dice il responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “Con questo virus non si scende a trattative, se vogliamo tenerci fuori dai guai e arrivare a gestire la situazione fino a quando il vaccino non risolverà le cose, bisogna stare fuori dai guai. Se si va in un posto in cui c’è folla, non ci si deve sorprendere dell’assembramento: bisogna evitare di andarci. I cittadini devono fare la loro parte, anche se non sono d’accordo a scaricare tutto sui cittadini”, dice Galli a Cartabianca.

Fonte