“Il trend è molto preoccupante. Bisogna intervenire presto e arrivare a bloccare e invertire la tendenza nelle prossime due settimane. Altrimenti, in termini di gravità, la situazione somiglierebbe terribilmente a quello che abbiamo già vissuto. A marzo siamo stati colti di sorpresa, avevamo migliaia di casi prima di accorgerci della malattia”. Sono le parole di Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano a Cartabianca. “Nel mio reparto, l’aria è tornata l’aria di quei mesi: ci sono molte persone con una malattia grave e non sono quelle già in rianimazione”.

