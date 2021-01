Basteranno le misure varate dal governo per coprire il periodo delle feste natalizie e quelle per questi giorni che prevedono tra le altre cose zona arancione nel weekend e spostamenti ancora fermi fra regioni fino al 15 gennaio? “Sono una modalità di contenimento” del contagio da Covid-19. “Se basteranno lo vedremo. Il virus ci ha riservato una serie di sorprese. Bisognerà anche vedere quanto circoli o andrà a circolare la famosa variante inglese, che potrebbe avere una capacità di contagio ancora maggiore. In una fase in cui sarà troppo presto per vedere l’impatto della vaccinazione”. E’ il quadro tracciato da Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano e docente all’università Statale cittadina.

