“E’ sempre stato così in tutte le epidemie della storia: ci sono interessi di tipo economico o politico che superano le evidenze dal punto di vista epidemiologico. Per difendere questi interessi, si ha appunto interesse a minimizzare ciò che non è minimizzabile. E si dice che bisogna dare alla gente solo messaggi rassicuranti, come se la gente fosse stupida e dovesse essere trattata come si tratta il bambino che va mandato a letto tranquillo perché dorma sonni felici”. E’ l’analisi di Massimo Galli, primario di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ospite di TimeLine a Sky Tg24.

