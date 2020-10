“Questa estate di tempo se ne è perso veramente tanto, da parte più o meno di tutti”. E’ il giudizio impietoso dell’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli. “Tra i primi aspetti su cui si è perso tempo durante questa estate ci sono anche i trasporti – ha evidenziato durante il suo intervento ad ‘Agorà’ su Rai 3 – Per riuscire a tenere aperte le scuole, bisogna cercare di garantire il massimo della sicurezza del prima e del dopo, cioè quando a scuola ci arrivi e quando te ne vai. In questo, i trasporti hanno un ruolo fondamentale. Che non si sia fatto abbastanza – in un Paese ancora profondamente disorganizzato e bisognoso di forti modernizzazioni come il nostro, dove ad esempio sulla questione trasporti hanno giurisdizione poteri numerosi e diversi – è sotto gli occhi di tutti. E qui parla il cittadino non il tecnico”.

