Galletto al forno (croccante fuori, tenero dentro) la Ricetta perfetta!

Il Galletto al forno è un secondo piatto di carne squisito, alternativa veloce al classico Pollo al forno. Si realizza con il Galletto, ovvero un pollo giovane di piccole dimensioni macellato al peso di 400 – 500 gr ; prima insaporito con erbe aromatiche, aglio e olio extravergine, infine cotto al forno dove si cuocerà a puntino. Se siete alla ricerca di come cucinare il galletto? Ecco per voi la Ricetta e Consigli utili per realizzare un Galletto al forno strepitoso, croccante fuori dalla crosta dorata, deliziosamente tenero dentro, profumato e saporito! perfetto da gustare senza patate o con le mitiche Patate al forno, a voi la scelta! Sarà ugualmente un successo!

Dopo varie sperimentazioni sono arrivata a quella che considero la Ricetta perfetta del Galletto al forno, in termini di gusto, consistenza e rapidità di esecuzione. Parliamo di una preparazione facile che prende spunto dalla versione tradizionale, poi adattata alle dimensioni più piccole.



Bastano poche regole : prima di tutto insaporire bene dentro e fuori le carni con trito di erbe, immancabile il rosmarino, a seguire potete aggiungere salvia, menta, alloro a scelta. Secondo luogo i tempi di cottura del galletto, ricordate che occorreranno 40 – 45 minuti ogni 500 gr di peso.



Una volta uscito dal forno sentirete il profumo che inebria tutta la casa, ed è pronto da servire in tavola fumante! Proprio come Hamburger e Pollo al curry, è preferito anche dei bambini non solo come secondo piatto, ma anche come piatto unico, magari accompagnato con una porzione riso o contorno di stagioneo Purè di patate ! sia per cena che per pranzo!

Ricetta Galletto al forno

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 20 minuti 30 minuti







Ingredienti



Quantità per 3 persone

1 galletto circa 500 gr

1 rametto di rosmarino fresco (in alternativa rosmarino secco)

3 – 4 foglie di salvia

2 cucchiai di olio extravergine

2 spicchi di aglio

sale

pepe







Procedimento