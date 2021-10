Galleria Borghese

📢Da domani 22 ottobre fino al 7 novembre la Galleria Borghese torna alla massima capienza!

👉Non perdere la mostra dedicata a Damien Hirst, a cura di Anna Coliva e Mario Codognato: oltre 80 opere dalla serie Treasures from the Wreck of the Unbelievable! ✨

Scopri tutti i dettagli e acquista il tuo biglietto: