“Sono passate un po’ di settimane e l’onda” sollevata dal coronavirus Sars-Cov-2 “sembra essersi in qualche modo ritirata, speriamo per sempre, forse temporaneamente, non lo sappiamo. Ma dopo qualche mese si può fare una prima riflessione: se la nostra regione oggi non è più prima per ricoverati e contagiati, se il nostro Paese sta vivendo una situazione più tranquilla rispetto ad altri Paesi europei come Spagna, Portogallo, Inghilterra, vuol dire che qui c’è qualcuno che ha avuto la forza e la capacità, pur non avendo dalla nostra il fattore tempo che hanno avuto gli altri, di mettere in campo strategie che oggi risultano efficaci e vincenti”. E’ l’analisi di Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia.

