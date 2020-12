“Avrò probabilmente sconfinato di un paio di chilometri e mi dispiace, ma non c’era alcuna intenzione, ero soprappensiero”. Jogging fuorilegge, ma involontario. Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia, si difende così dalle accuse piovute sui social dopo la corsa di domenica, al di fuori del Comune di Milano con ogni probabilità e quindi in violazione delle norme relative alla zona arancione in cui è inserita la Lombardia. Gallera ha pubblicato sui propri profili Instagram e Facebook le foto che hanno documentato la sgambata. E a molti utenti non sono sfuggiti elementi evidenti: l’assessore era fuori dalla città e in un paio di scatti era in compagnia di altre persone, tutte senza mascherina.

