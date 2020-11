“NON trascuriamopossono durare a lungo”, è l’allarme lanciato da, biologa, divulgatrice, autrice per programmi televisivi come Superquark e presenza fissa a Dimartedì. Gallavotti in un certo senso ha anticipato il Covid pubblicando nel 2019, per Donzelli, “Le grandi epidemie. Come difendersi. Tutto quello che dovreste sapere sui microbi”.“Io farei una premessa. Il Sars-Cov-2 non è mica l’unico agente infettivo che ha delle conseguenze che durano molto nel tempo. Ad esempio il virus del morbillo può azzoppare il nostro sistema immunitario per molti mesi, quasi come se gli facesse il lavaggio del cervello e lo rendesse incapace di reagire anche contro infezioni con cui dovremmo essere già confrontati. E succede poi con altri virus: ad esempio con la mononucleosi e così via. Non è così insolito che un virus o una malattia infettiva lasci degli strascichi anche quando l’agente infettivo è stato sconfitto. Il punto è capire come lo fa: e il nuovo coronavirus ha modalità tutte sue, che si stanno ancora indagando”.



Quali potrebbero essere le cause dello spossamento denunciato dai pazienti nel post-Covid?

“Una prima ipotesi è che il virus attacchi direttamente le cellule del sistema nervoso. Anche la perdita dell’olfatto e del gusto, del resto, è un segno a carico delle cellule nervose. Per fortuna, però, non è detto che sia così – e anzi non c’è ancora nessuna prova che sia così. Il problema è che le cellule nervose possono funzionare male anche quando viene disturbato il loro ambiente, perché hanno bisogno di diverse altre cellule ausiliarie per funzionare al meglio. E quella fortissima infiammazione – che è tipica del modo di reagire del corpo al virus – potrebbe avere delle conseguenze a lungo termine disturbando l’ambiente di funzionamento delle cellule nervose. Questa è un’ipotesi che si è fatta anche per la perdita di gusto e olfatto. Un’altra ipotesi plausibile è che il processo infiammatorio disturbi i ritmi di sonno e veglia. Ed è sempre più chiaro che il sonno è fondamentale per la nostra lucidità mentale. Questa è una cosa che la nostra società fa fatica ad accettare, perché noi siamo ancora immersi in quel mito per cui la persona attiva non dorme: ai più sembra che il sonno sia una perdita di tempo. Invece è un meccanismo vitale, soprattutto per la lucidità mentale”.



Si è parlato di ‘foschia mentale’ o ‘nebbia cognitiva’. Cos’è?

“Un modo con cui la descrive chi ci è passato è: mancanza di lucidità. Difficoltà a ricordare le cose e a concentrarsi. Senso di stanchezza. Bisogna dire che all’inizio della pandemia questo sintomo è stato piuttosto trascurato, per diversi motivi: innanzitutto perché è tipico anche di persone che hanno la malattia in forma non grave, e che quindi non sono andate dal medico e si sono detti, semplicemente, “Beh, passerà”. E in seconda battuta perché siccome ammalarsi di Covid è un evento stressante, puoi pensare che ci sia comunque anche una forma di esaurimento psicologico. Però che tante persone denuncino le stesse anomalie non può essere un caso. E l’altra cosa che loro denunciano, inoltre, è la difficoltà a essere prese sul serio. Si sentono abbandonati”.



Abbandonati dai conoscenti o dai medici?

Loro dicono un po’ da tutti. Soprattutto i pazienti che vivono in Paesi con una sanità meno attenta di quella italiana. Il medico dice loro: “ti passerà”, anche l e persone vicine minimizzano con “ti passerà”. E però il sintomo non passa, e dura anche parecchio tempo. Soltanto ora sta nascendo la consapevolezza che si tratta di un problema non solo reale ma anche decisamente serio. Peraltro ci sono degli studi, tra cui uno molto interessante del Policlinico Gemelli, f atto su persone ospedalizzate, i cui risultati indicano che a distanza di due o più mesi nella stragrande maggioranza di loro permaneva almeno un sintomo del Covid. Non solo l’annebbiamento mentale: ci sono persone che hanno dei sintomi dermatologici per lungo tempo. Oppure che continuano a tossire, o ad avere mal di gola. O difficoltà di respirazione.



Un’altra cosa che fa preoccupare è la comparsa di alcuni questi sintomi anche in una parte dei giovani…

“Sì, ma per fortuna non si tratta di tutti i pazienti. Una stima che è stata fatta considerando molti pazienti, compresi i non ospedalizzati, è che i sintomi a medio-lungo termine affliggano una persona su venti. Però è anche vero che ancora non si ha la prova definitiva che le persone asintomatiche non abbiano nessuno strascico. Tendiamo a dare per scontato che una persona asintomatica, oltre a non aver dimostrato di avere il virus né essersi resa conto di averlo, non abbia dei segni interni del passaggio del virus, se non possibilmente gli anticorpi. Però ci sono diversi studi che stanno cercando di concentrarsi per esempio su possibili danni ai polmoni negli asintomatici. Danni che non sono ancora esclusi. Certo, non è assolutamente detto che il passaggio di un agente infettivo lasci danni o fastidi permanenti. Soprattutto negli asintomatici. Però bisogna capire bene cosa fa questo virus, tutti gli organi che può danneggiare (sappiamo che sono già un certo numero) e come”.



Un sintomo mentale riportato da diversi pazienti è la depressione. La vedi più come un effetto diretto del virus sul cervello, o come una reazione psicologica ai danni del virus nel corpo?

“Quella dei malati di Covid è una situazione psicologicamente molto pesante. Prima c’è tutta la paura di ammalarsi, poi magari uno si ammala e sta parecchio male, poi magari passa un tempo piuttosto lungo prima di avere finalmente il tampone negativo e sentirsi libero. Certi studi si stanno concentrando sul problema causato dall’epidemia sulla salute mentale della popolazione generale, quindi non necessariamente quella infetta, ed è chiaramente un problema enorme. Peraltro c’è un aspetto che oggi è molto trascurato: le persone che hanno bisogno di assistenza – perché magari inclini alla depressione – stanno in questo periodo ricevendo un’assistenza di cui hanno bisogno? Probabilmente molte non al meglio, anche per le visite che vengono rimandate a data da destinarsi. In modo diverso, questa emergenza sanitaria mette a dura prova tutti: soffrono i bambini che non possono andare a scuola, i giovani che non possono fare una vita normale, gli adulti che non sanno come arrivare a fine mese e gli anziani quando sono lasciati soli”.



Ci potrebbe essere un modo per prevenire o curare questi sintomi mentali?

“Questo è un punto critico. No. Non c’è nessun modo per cui si possa allo stato attuale intervenire in maniera diretta. Per questo è importante, oltre ovviamente a non infettarsi, capire fino a che punto il Covid è una condizione diffusa e invalidante. Ci sono genitori che dopo il Covid a causa degli strascichi dicono di non riuscire più a prendersi cura dei bambini piccoli: questo dà anche il livello di stanchezza e spossatezza che queste persone lamentano”.



Forse sulla mancanza di sonno si potrebbe agire?

“Non si tratta di dormire di più o di meno, ma di dormire in modo corretto. Il sonno si deve svolgere con delle particolari fasi dotate di una loro lunghezza e modalità. Se il ritmo del sonno è disturbato dalla malattia, di giorno la lucidità ne soffre. E poi si ritiene che il sonno aiuti a consolidare i ricordi e possa rimuovere dal cervello sostanze di scarto altrimenti dannose per le cellule. Ma il sonno è un’altra cosa su cui non sappiamo abbastanza: ci sono molte ricerche adesso in corso”.



Da questi sintomi mentali ci si ristabilisce sempre, o c’è il rischio che siano danni difficilmente riparabili?

“Si sa che ci sono delle persone che, anche se dopo un tempo lungo, si sono riprese. Bisogna tenere presente che stiamo parlando di una malattia che è comparsa soltanto dieci mesi fa, quindi è prematuro parlare davvero di effetti a lungo termine. Però ci sono persone che, ad esempio, hanno perso il gusto a maggio e ancora non l’hanno recuperato del tutto. Ovviamente non è detto che non lo recupereranno mai. Nessuno di noi ha un’idea di come sia la ripresa dal Covid dopo un anno: bisognerà aspettare, e studiare”.