Gallarate trionfa ai Giochi matematici di Tunisi

Andrea Bernacchi, giovane talento della matematica di Gallarate, ha conseguito risultati straordinari partecipando a due importanti competizioni. Ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi matematici internazionali a Tunisi e ha ottenuto una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Cesenatico. La professoressa Claudia Bina, responsabile dei campionati di matematica nella zona, sottolinea che nessuno nella provincia di Varese aveva mai raggiunto le finali di entrambe le manifestazioni.

Andrea, ex studente del Liceo del Viale dei Tigli, ha sempre nutrito una forte passione per la matematica, influenzato in parte da sua madre, insegnante. Ha cominciato a partecipare ai Giochi matematici già alle scuole medie, iscrivendosi ogni anno. Durante il periodo liceale, ha preso parte anche alle Olimpiadi, sia individualmente che in squadra, vincendo numerosi premi comprese finali nazionali e due internazionali.

Secondo Andrea, queste gare offrono l’opportunità di sviluppare importanti competenze di problem solving e incoraggiano la collaborazione di gruppo. Sebbene abbia terminato il percorso liceale e non possa più partecipare alle Olimpiadi, intende continuare a iscriversi ai Giochi matematici, accessibili fino all’età di 99 anni.

Il prossimo passo per Andrea sarà tentare di entrare alla Scuola Normale di Pisa per proseguire gli studi in matematica. Egli crede fermamente nell’interconnessione tra i vari argomenti matematici e nel loro valore pratico, un aspetto che ha potuto apprezzare durante la sua esperienza olimpionica.