Gallarate: Gassmann Accusa il Sindaco Cassani sul Padre

L’attore Alessandro Gassmann ha chiesto al sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, di rimuovere l’intitolazione del teatro cittadino a Vittorio Gassman, suo padre. Questo appello è nato dopo che il teatro ha ospitato il “Remigration Summit”, un incontro internazionale di partiti di estrema destra europei. Gassmann ha affermato: “Se le sue intenzioni sono di continuare a ospitare eventi con slogan razzisti e illiberali, le chiedo di togliere il nome di mio padre dal suddetto teatro. Mio padre ebbe parenti deportati e uccisi dai nazifascisti”.

In risposta, il sindaco ha difeso la scelta di ospitare eventi di vario genere riconoscendo l’importanza del dibattito culturale. Ha dichiarato che Vittorio Gassman, figura eclettica del panorama culturale italiano, non avrebbe mai combattuto la censura, ma avrebbe piuttosto sostenuto l’argomentazione di idee più convincenti.

Alessandro Gassmann ha sottolineato che la sua richiesta non implica una contrarietà a eventi di estrema destra, ma si basa sul rispetto per la memoria del padre e dei suoi familiari, vittime del genocidio nazista. Negli anni, Gassmann ha spesso parlato delle origini ebraiche della sua famiglia e ha recentemente deciso di ripristinare la doppia “n” del suo cognome, originariamente cambiato dalla nonna per nascondere tali origini.

Il “Remigration Summit”, tenutosi il 17 maggio, ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Lega italiana, con il vicesegretario Roberto Vannacci che ha descritto la remigrazione come una proposta concreta.

