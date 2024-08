Galaxy Z Flip6 al fianco degli atleti delle Paralimpiadi di Parigi 2024

Lo scorso mese Samsung ha annunciato di aver consegnato 17.000 Galaxy Z Flip6 agli atleti olimpici che hanno preso parte alle Olimpiadi di Parigi 2024. La società coreana ha annunciato oggi che, in qualità di partner olimpico e paralimpico mondiale, si servirà della tecnologia Galaxy per supportare gli atleti paralimpici.

Messaggio fondamentale di Samsung a Parigi 2024 è “Open Always Win”, e il sostegno ai Giochi Paralimpici si inserisce in una partnership di 18 anni iniziata a Torino 2006.

Per le Paralimpiadi di Parigi 2024, Samsung ha fornito il proprio sostegno al gruppo di atleti del Team Samsung Galaxy, selezionati per il loro impatto dentro e fuori dal campo. Questo team comprende il calciatore francese non vedente e tedoforo olimpico Yvan Wouandji, e i paralimpici Johannes Floors (para-atletica, Germania), Madison De Rozario (para-atletica, Australia), Ugo Didier (para-nuoto, Francia), Hee-jin Kim (goalball, Corea), Kadeena Cox (para-ciclismo e para-atletica, Gran Bretagna) e Desirée Vila (para-atletica, Spagna).

Per migliorare l’esperienza, Samsung ha fornito circa 5.000 Galaxy Z Flip6 Olympic Edition, che sono dotati di una suite di servizi e app integrate progettate ad hoc per aiutare gli atleti a godersi Parigi e navigare con facilità. L’Olympic Edition supporta anche le più recenti funzioni di Galaxy AI come Interprete, Bixby Vision per l’Accessibilità che descrive le immagini e l’ambiente circostante, e Relúmĭno outline, che migliora il contrasto e la luminosità dello schermo o rende più nitidi i contorni delle immagini.