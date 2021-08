In un mercato che ricomincia a cresce, come quello degli smartphone, c’è una nicchia che cresce più delle altre: quella dei dispositivi pieghevoli. Passeranno, secondo Counterpoint Research, da circa 3 milioni a 9 milioni di unità quest’anno, con Samsung protagonista assoluta: circa l’88 per cento del totale. Ecco perché i lanci di oggi sono una scommessa importante sul futuro dell’azienda coreana.

I nuovi pieghevoli

Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 sono aggiornamenti evolutivi dei modelli degli anni scorsi, con miglioramenti incentrati sulle prestazioni e soprattutto sull’affidabilità e sulla longevità dei dispositivi. L’aspetto esterno rimane quasi invariato, con alcuni cambiamenti sia per il modello Z Fold3, il più grande, sia per Z Flip3, che i designer di Samsung hanno perfezionato con nuove colorazioni e uno schermo esterno maggiorato. L’azienda coreana ha posto particolare enfasi sull’introduzione di novità strutturali e costruttive, a partire dall’uso di uno speciale tipo di alluminio (chiamato Armor) per le scocche e le cerniere, che rende i dispositivi più resistenti rispetto ai modelli precedenti. Gli schermi esterni sono poi protetti da Gorilla Glass Victus, c’è una nuova pellicola protettiva sui display flessibili e la certificazione IPX68 per la resistenza all’acqua.

Su entrambi il processore è un octa-core a 5nm con supporto alla connettività 5G. Significa che, a seconda dei mercati, sui dispositivi troveremo un Qualcomm Snapdragon 888, oppure un Samsung Exynos 2100. Altra caratteristica che accomuna i due modelli è la presenza di un sensore di impronte laterale, vista l’impossibilità di ospitare il lettore sotto il display come su altri modelli di smartphone tradizionali.

Galaxy Z Fold3

Z Fold3 è la terza incarnazione del pieghevole Samsung per antonomasia. Rispetto al modello precedente è più sottile (6,4mm contro 6,9mm o da 14,4mm a 16mm quando è chiuso) e più leggero (271g contro i 282g del Fold2). I due schermi, sia quello esterno sia quello interno pieghevole, mantengono pure le stesse dimensioni. Il display esterno misura 6,2” ed è un Dynamic AMOLED da 120Hz. L’Infinity Flex interno ha una diagonale di 7,6” e mantiene la stessa frequenza massima di aggiornamento.

La novità più evidente rispetto al modello di seconda generazione è la fotocamera interna, che Samsung è riuscita a nascondere sotto il display eliminando così il foro all’angolo sullo schermo flessibile. Un’innovazione che però impone un sensore dalla definizione più bassa, 4MP. Sull’esterno trovano poi spazio un’altra fotocamera selfie da 10MP, al centro dello schermo esterno (stavolta col buchetto), e tre obiettivi posteriori tutti da 12MP. L’ottica principale è un grandangolo cui si affiancano un ultra-grandangolo e il teleobiettivo 2X con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Galaxy Z Fold3 implementa una batteria da 4400mAh, 12GB di memoria e 256GB di spazio di archiviazione di base, che possono diventare 512 sul modello superiore. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia One UI e varie personalizzazioni per ottimizzare la resa di tutte le applicazioni con lo schermo flessibile e il multitasking.

Altra novità rilevante è l’introduzione – per la prima volta su un dispositivo pieghevole – del supporto alla S Pen. Su Z Fold3 si può utilizzare la nuova S Pen Pro, compatibile anche con i tablet del produttore coreano, oppure la S Pen Fold, una versione dello stilo digitale realizzata appositamente per il Fold3. A differenza dei Note, lo smartphone pieghevole di Samsung non ha però uno slot per riporre il pennino, che dovrà essere trasportato a parte o potrà essere inserito in una custodia speciale in vendita separatamente.

Galaxy Z Flip3

Se il Galaxy Z Fold3, nelle intenzioni di Samsung, rimane prevalentemente orientato alla produttività, al Z Flip3 spetta invece il ruolo di pieghevole votato allo stile. Lo confermano in primo luogo le numerose opzioni colore (ben 7) pensate dai designer di Samsung e l’aggiornamento del design del dispositivo, con una soluzione bicolore semplice ed elegante. L’elemento che distingue nettamente il nuovo Z Flip3 dal primo modello è il nuovo mini-display esterno. Con una diagonale di 1,9” è quattro volte più grande rispetto a quello del predecessore. Può mostrare così più informazioni e abilitare una serie di funzioni rapide (dalle notifiche a Samsung Pay), a seconda del lato da cui si fa swipe con il dito. Il Cover Screen è alloggiato nella stessa unità in vetro Gorilla Glass Victus in cui sono incastonate anche le due fotocamere esterne. I due obiettivi sono un grandangolo e un ultra-grandangolo, entrambi da 12MP. Sul sensore principale è inoltre presente un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine.

Lo schermo interno del Galaxy Z Flip3 è un Dynamic AMOLED 2X e mantiene invece le stesse dimensioni del predecessore, con una diagonale di 6,7”. La frequenza di refresh arriva anche in questo caso fino a 120Hz. Rimane un po’ piccola la batteria (solo 3300mAh) e non cambia la configurazione di base, con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Infine, i colori: Z Flip 3 sarà disponibile nelle versioni Crema, Nero, Verde o Lavanda, mentre in esclusiva su Samsung.com si potranno trovare anche i modelli in grigio, bianco e rosa.

Si piegano anche i prezzi

Nonostante le migliorie generali rispetto alle versioni precedenti dei due Galaxy Z, Samsung è riuscita quest’anno ad abbassare sensibilmente i prezzi dei suoi due pieghevoli. Ora il modello di punta, cioè il Galaxy Z Fold3, in Italia parte da 1849€ per la configurazione di base da 12GB di RAM e 256GB di memoria. Si sale a 1949€ per la versione da 12GB + 256GB. Il Galaxy Z Flip3 arriva invece a costare come un top di gamma Android tradizionale, con un prezzo di listino che parte da 1099€ per il modello con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, per salire a 1149€ nella configurazione 8GB + 256GB.

L’intenzione di Samsung di spingere al massimo sull’adozione di questi dispositivi è comprovata anche dalle promozioni previste al lancio. Sia per Z Fold3, sia per Z Flip3 l’azienda offre fino a 450€ di valutazione degli smartphone usati, 100€ di sconto immediato per chi preordina i dispositivi prima del 26 agosto e un anno di servizio Samsung Care+ incluso. Nel caso del Z Fold3, inoltre, Samsung aggiunge in omaggio anche un cosiddetto “Note Pack”, con Flip Cover, S Pen e adattatore da 25W.

Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic

La quarta generazione degli smartwatch del produttore arriva in due versioni: Galaxy Watch 4, dal design semplice e minimale, e il Watch Classic, la versione più elaborata e simile a un cronografo tradizionale. Il modello base ha una cassa in alluminio, mentre quella del Watch Classic è in acciaio inossidabile e include la ghiera di controllo superiore, come quella del modello Watch 3. Su entrambi debutta il nuovo sensore BioActive 3 in 1 sviluppato da Samsung. Unisce tre sensori in uno e grazie anche a un nuovo algoritmo software può migliorare la rilevazione dell’ossigenazione del sangue, del battito cardiaco e della composizione corporea.

Ed è proprio sulla cosiddetta “body composition” che Samsung ha incentrato una nuova esperienza d’uso del software del telefono, con un’interfaccia più precisa e dettagliata per indicare ad esempio le percentuali di grasso corporeo, il BMI, la quantità d’acqua e altri indicatori che permettono di calcolare in maniera precisa il metabolismo basale di chi lo indossa. La vocazione dei nuovi nuovi Watch 4 è chiaramente salutistica e sportiva. I due wearable possono riconoscere più di 100 tipologie di allenamento e introducono nuove funzioni per monitorare il sonno, inclusa una modalità per capire se e quanto russiamo durante la notte.

Su entrambi i nuovi Galaxy Watch 4 arriva per la prima volta WearOS, il sistema operativo per dispositivi indossabili sviluppato dall’azienda in collaborazione con Google. Oltre alle già citate funzioni per lo sport e la salute, la nuova partnership ha reso possibile un’integrazione più profonda con le funzioni dell’ecosistema Google e con la One UI, cioè la personalizzazione Android di Samsung. È un’evoluzione interessante, che prova a eguagliare il vantaggio fondamentale dell’Apple Watch, vale a dire la profonda integrazione del dispositivo con iPhone e con l’ecosistema della Mela. Samsung batte invece Apple sul tempo con l’introduzione di tre nuove gesture che permettono di controllare le funzioni del Watch 4 con un semplice movimento del polso (è una funzione che Apple sta approntando su Apple Watch e arriverà in un futuro aggiornamento).

Migliorano anche le prestazioni generali, con un nuovo processore del 50% più veloce (è il primo a 5nm ad arrivare su un Galaxy Watch), più RAM e GPU più potente. La durata della batteria è di circa 40 ore e si può ricaricare al 100% in sole 2 ore.

Nonostante i miglioramenti, i prezzi dei nuovi Galaxy Watch 4 sono più bassi dei modelli precedenti. :

Watch 4 40mm: 269€ per la versione Bluetooth (BT), oppure 319€ con BT+LTE

Watch 4 Classic, 42mm: 369€ solo BT, oppure 419€ in versione BT+LTE

Watch 4, 44mm: 299€ solo BT, o 349€ per BT+LTE

Watch 4 Classic, 46mm: 399€ solo BT, oppure 449€ per la versione BT+LTE

A questi prezzi va sottratto uno sconto di 70€ valido fino al 5 settembre.

Galaxy Buds2

Durante l’evento Unpacked, Samsung ha svelato anche le nuove cuffie senza fili Galaxy Buds2. Per questo nuovo modello l’azienda coreana ha abbandonato il design a forma di fagiolo del modello 2020 in favore di una linea a goccia, più semplice. Le nuove Buds2 sono anche più piccole e più leggere, mentre a detta di Samsung la cancellazione del rumore è stata migliorata notevolmente, con un filtraggio dei disturbi esterni fino al 98%. Le cuffie prevedono inoltre la modalità Ambient Sound che lascia passare i rumori ambientali con tre livelli di intensità selezionabili dall’utente (utile se si indossano le cuffie per strada). Un nuovo algoritmo di Machine Learning e i tre microfoni integrati sugli auricolari, inoltre, migliorano la qualità della voce durante le chiamate, isolando ed eliminando il rumore del vento o del traffico. Le nuove Buds2 arriveranno il prossimo 27 agosto in quattro colorazioni: bianco, grafite, verde oliva e lavanda, con un prezzo di listino di 149€. Anche in questo caso, chi comprerà l’accessorio entro il 5 settembre riceverà uno sconto immediato di 50€.