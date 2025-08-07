Galaxy Watch8: la rivoluzione smartwatch per la salute

Negli ultimi anni, la tecnologia indossabile ha acquisito un ruolo sempre più significativo nella salute e nel benessere quotidiano. Samsung, con il lancio della serie Galaxy Watch8, ha deciso di concentrarsi sulla prevenzione, trasformando questi smartwatch in strumenti più completi per il monitoraggio della salute.

La nuova gamma Galaxy Watch8 è dotata di un’innovativa funzione di elettrocardiogramma (ECG), capace di rilevare anche i battiti ectopici, che possono sembrare innocui ma che, in alcuni casi, potrebbero evolvere in aritmie o altri problemi cardiaci più gravi. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti importante, specialmente per chi ha una storia di malattie cardiovascolari in famiglia.

In aggiunta, Samsung ha introdotto due nuove misurazioni. La prima è il monitoraggio del carico vascolare, che analizza la salute dei vasi sanguigni durante il sonno utilizzando segnali PPG. Qualora venissero individuati problemi, lo smartwatch suggerisce modifiche allo stile di vita. La seconda è l’indice di antiossidanti, che valuta la quantità di carotenoidi presente nella pelle, fornendo un punteggio da 0 a 100, utile per misurare l’apporto di frutta e verdura nella dieta.

Anche il monitoraggio del sonno è stato migliorato. Non si limita più a grafici semplici, ma ora analizza i ritmi circadiani e la pressione del sonno, aiutando l’utente a identificare il momento migliore per addormentarsi.

Con queste funzionalità, il Galaxy Watch8 si presenta non solo come un orologio, ma come un assistente alla salute personale, rispecchiando una tendenza crescente nel settore in cui i dispositivi indossabili vedono un’evoluzione verso il monitoraggio della salute piuttosto che solo l’attività fisica.