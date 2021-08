Per la prima volta da diversi anni, il keynote agostano dell’azienda coreana non sarà incentrato sul lancio di nuovi modelli della serie Note, bensì dedicato a due nuovi smartphone pieghevoli: il Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Flip3. Dei due dispositivi sappiamo già molto, grazie alle indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane.

Z Fold

La terza generazione del Galaxy Z Fold manterrà un design simile a quello del Fold2, ma ci sarà una novità importante: la compatibilità con lo stilo S Pen di Samsung, finora riservata ai Galaxy Note o al Galaxy S21 Ultra. Nel complesso ci si aspetta un aggiornamento evolutivo del dispositivo, con componenti aggiornate e prestazioni migliorate. Le indiscrezioni suggeriscono anche un miglioramento delle prestazioni termiche del dispositivo e della durata della batteria sulla variante con processore Qualcomm Snapdragon 888. Questo significa che, a differenza dei modelli precedenti, i quali montavano solo processori Qualcomm su tutti i mercati, il Galaxy Z Fold 3 potrebbe arrivare in alcune regioni (Europa inclusa) con un processore Samsung Exynos. Si vocifera infine che Samsung sia riuscita a nascondere la fotocamera selfie sotto il display, evitando così il classico foro all’angolo dello schermo interno.

Z Flip, Galaxy Watch e Galaxy Buds

Anche Galaxy Z Flip3 non stravolgerà il design del modello precedente. Il pieghevole a conchiglia manterrà forma e dimensioni dei predecessori, mentre la differenza più visibile sarà la scocca esterna con una tonalità cromatica principale e una fascia nera a incorniciare il display ausiliario e le due fotocamere. Lo schermo esterno del dispositivo dovrebbe essere l’altra novità più importante: avrà una diagonale di 1,9” contro gli 1,1” dell’attuale modello.

Attesi infine, sempre secondo le indiscrezioni più accreditate, anche un nuovo Galaxy Watch e una nuova iterazione delle cuffie Galaxy Buds. Il Watch 4 sarà il primo orologio smart del marchio coreano a montare il sistema operativo Wear, sviluppato da Samsung in collaborazione con Google. Le Galaxy Buds 2, seconda generazione delle cuffie true wireless di Samsung, saranno invece con ogni probabilità leggermente diverse dal modello precedente e offriranno ancora la cancellazione attiva del rumore.

Il mercato

Il mercato degli smartphone pieghevoli aumenterà di quasi tre volte su base annua, arrivando a circa 9 milioni di unità quest’anno, con Samsung protagonista assoluta: circa l’88 per cento del totale, secondo Counterpoint Research.

Samsung ha impiegato circa otto anni per sviluppare il primo smartphone pieghevole, il Galaxy Fold, lanciato nel settembre 2019 dopo diversi mesi di ritardi. La versione riveduta e corretta è stata un successo tra gli acquirenti di fascia altissima e l’azienda coreana ha venduto circa mezzo milione di unità nei primi quattro mesi dal lancio. Il secondo telefono pieghevole – il Galaxy Z Flip – è stato commercializzato nel febbraio dello scorso anno. Concepito per la massima portabilità, si piega e ha le dimensioni di un portafoglio, con uno schermo da 6,7 pollici da aperto.

Intanto, dopo l’exploit di Huawei e del Mate X, si attendono quest’anno dispositivi pieghevoli anche da Vivo, Oppo e TCL. Motorola ha già il suo (il razr), e Apple dovrebbe lanciare il suo primo iPhone pieghevole nel 2023. Entro il prossimo anno, Counterpoint prevede che le spedizioni di smartphone pieghevoli cresceranno di dieci volte. Secondo la società di analisi finanziaria, Samsung continuerà a dominare il segmento con circa il 75 per cento del mercato

La diretta

Il consueto “Galaxy Unpacked” di Samsung, rito tecnologico cui il gigante coreano ci ha abituato da diversi anni, verrà trasmesso in streaming l’11 agosto prossimo alle 16, ora italiana. Il tema centrale della presentazione è chiaro fin dal sottotitolo dell’evento, “get ready to unfold”, e dalla grafica degli inviti, che riproduce le forme dei due smartphone pieghevoli di Samsung. La novità è che stavolta sarà possibile seguirlo con due giornalisti di Italian Tech, Andrea Nepori e Bruno Ruffilli, che commenteranno in diretta il lancio, con sorprese e approfondimenti.