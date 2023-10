Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+, i nuovi tablet di Samsung

Samsung ha annunciato i due nuovi tablet Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+: il primo è dotato di display da 10,9 pollici, il secondo di un ampio schermo da 12,4 pollici, entrambi dotati di una frequenza di aggiornamento automatico adattabile fino a 90 Hz. La luce del sole non è più un problema con Vision Booster, che migliora la visibilità negli ambienti esterni ottimizzando il colore e il contrasto, specialmente nelle aree scure dello schermo. Come la nuovissima serie Galaxy Tab S9, i dispositivi Tab S9 FE e Tab S9 FE+ assicurano un indice di protezione IP68; la loro eccellente resistenza garantisce la massima tranquillità durante gli spostamenti. Inoltre, la batteria di lunga durata del Tab S9 FE+, che offre fino a 20 ore di riproduzione video con un’unica carica, permette di lavorare e giocare senza dovere rimanere collegati a un cavo. La S Pen Galaxy è inclusa, anch’essa con grado di protezione IP68. Come la serie Galaxy Tab S9, i dispositivi Tab S9 FE e S9 FE+ comprendono una vasta serie di strumenti creativi, tra cui alcune app tra le preferite dagli utenti, come GoodNotes, LumaFusion, Clip Studio Paint e altre. Conservare appunti, schizzi, video e molto altro è comodo grazie a uno spazio di archiviazione doppio, che può aumentare fino a 1 TB con una scheda microSD. La serie Galaxy Tab S9 FE è disponibile a partire da 549 euro in quattro colorazioni di tendenza: Mint, Silver, Gray e Lavender.