Galaxy Tab S8 e S8 Ultra saranno presentati all’evento Unpacking di Samsung il 9 febbraio, ma il dispositivo è già apparso in un’immagine promozionale e all’interno di un negozio del brand coreano nella sua versione Ultra. Il tablet ha delle dimensioni molto generose, con un display da 14,6 pollici e rapporto 16:10. Le cornici sono molto sottili e per la prima volta le fotocamere frontali, due, sono inserite all’interno di una tacca che mostra una rientranza nel lato lungo dello schermo. Le fotocamere per le video call saranno da 12 megapixel ciascuna. Il processore di Galaxy Tab S8 Ultra sarà un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e i tagli di RAM disponibili saranno tre: 8, 12 e 16GB. Per quanto riguarda lo storage interno si potrà scegliere tra 128, 256 e 512GB. Le fotocamere posteriori, infine, saranno due: una da 13 megapixel e un grandangolo da 8 megapixel.

Con questo nuovo tablet di fascia alta Samsung dovrebbe lanciare una modalità DeX ancora più efficiente per adattare l’utilizzo del tablet a quello da computer portatile: l’azienda coreana lancerà anche custodie con tastiera a tale scopo, e nella confezione sarà inclusa l’immancabile S Pen. Il costo del nuovo modello dovrebbe superare i 1.000 euro. All’evento Unpacked sono previste anche e soprattutto le star dell’evento, i nuovi smartphone Galaxy S22 e S22 Ultra.