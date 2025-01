Galaxy S25 Ultra delude i fan della S Pen: niente Bluetooth.

Con l’arrivo del Galaxy S25 Ultra, si delineano preoccupazioni riguardo alla possibile riduzione delle funzionalità della S Pen. Secondo il leaker @ashanagarwal24, la nuova S Pen potrebbe non includere più la connettività Bluetooth, un aspetto che deluderebbe molti utenti, in particolare quelli che utilizzano le Air Actions e il controllo remoto della fotocamera. Attualmente, queste funzioni si basano sulla connettività Bluetooth, quindi la sua assenza porterebbe alla rimozione di tali caratteristiche. Questa decisione di ridurre le capacità del pennino, molto apprezzate nelle versioni precedenti, sembra derivare dalle valutazioni di mercato di Samsung, che potrebbero aver considerato tali funzionalità meno importanti rispetto ad altre.

Se la connettività Bluetooth dovesse essere sacrificata, potrebbe esserci l’adozione di tecnologie alternative come l’UWB (Ultra Wideband). Quest’ultima potrebbe consentire di mantenere funzioni come le Air Actions e il controllo remoto della fotocamera, assicurando al contempo una localizzazione precisa dell’S Pen, arricchendo così l’esperienza utente. Tuttavia, le specifiche attuali del Galaxy S25 Ultra non sembrano includere l’UWB. Le scelte di Samsung potrebbero riflettere una strategia di semplificazione, eliminando funzionalità che il produttore considera non essenziali. Di conseguenza, le speranze per un significativo miglioramento delle capacità della S Pen appaiono lontane, creando preoccupazione tra gli utenti affezionati.

La presentazione del Galaxy S25, prevista per il 22 gennaio, sarà un’occasione chiave per chiarire questi dubbi. Gli appassionati e i potenziali acquirenti attendono con interesse ulteriori dettagli, oltre alla configurazione hardware della S Pen e alle sue potenziali capacità innovative. Le reazioni degli utenti, una volta rivelate le specifiche, saranno fondamentali per valutare il successo di questa nuova iterazione della famosissima S Pen.