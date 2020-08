Evento virtuale, come d’obbligo di questi tempi, durante il quale la Samsung ha presentato il suo novo smartphone di punta, il Galaxy Note20. E’ stato declinato in due versioni, la normale e la più potente che prende il nome di Note20 Ultra 5G. I prezzi solo al solito stellari: la versione base parte da 979 euro per il modello 4G e arriva a 1079 per quello 5G. Il Galaxy Note20 Ultra con 256GB di memoria interna costa invece 1329 euro. Solo online c’è anche la versione con 512GB di memoria interna a ben 1429 euro.



Il Note20 Ultra, che ha 12Gb di ram contro gli 8 della versione base, è praticamente un tablet. Ha infatti uno schermo da 6,9 pollici con una risoluzione di 3088×1440 pixel, HDR10+ e una frequenza di aggiornamento che arriva a 120 Hz. Sul Note20 il display è da 6,7 pollici e ha una definizione inferiore. Bisognerà però vedere se, come accaduto con l’S20, la frequenza così elevata è disponibile solo alle risoluzioni più basse. Anche la macchina fotografica è stata ereditata dall’S20: tripla e molto sporgente, ha come sensore principale quello da 108 megapixel, mentre sulla versione base è da 64megapixel. La casa coreana sostiene poi di aver migliorato le funzioni dell’S Pen, il pennino con il quale prendere appunti e disegnare che è da sempre una delle caratteristiche principali del Note.



Assieme ai Note20 sono stati presentati anche i nuovi tablet S7 e Tab S7+ con un display “immersivo” a 120 Hz che sul modello S7+ arriva a 12,4 pollici. C’è poi l’orologio smart Galaxy Watch 3 che ha ora la funzione di controllo dell’ossigeno nel sangue e i nuovi auricolari Galaxy Buds Live. Costruiti in collaborazione con Akg, hanno altoparlanti più grandi rispetto ai Galaxy Buds+ oltre alla tecnologia per la cancellazione del rumore.



I prezzi? A partire dal 21 agosto 2020 Galaxy Tab S7 sarà disponibile nella versione Wi-fi a 749 euro e nella versione 4G a 849 euro. Galaxy Tab S7+ parte invece da 949 euro e arriva a 1149 euro. I Galaxy Buds Live sono in vendita dal 21 agosto a 189 euro. Il Galaxy Watch 3 è invece disponibile da 429 euro. Arriva anche il Galaxy Z Fold2 5G con doppio schermo maggiorato: uno all’esterno da 6,2 pollici e uno principale da 7,6 pollici, entrambi più grandi di quelli di Galaxy Fold. Ma di questo non hanno avuto ancora il coraggio di rivelare il prezzo. Probabile stabilisca un nuovo primato.









