Galaxy, aggiornamento per registrare audio in 3D e zoomare dallo smartwatch

Samsung Electronics ha annunciato aggiornamenti software per Galaxy Buds2 Pro e la serie Galaxy Watch, che migliorano la qualità delle foto e dei video scattati col proprio smartphone Galaxy. Se abbinata ai più recenti dispositivi wearable, la fotocamera dello smartphone sarà in grado di registrare il suono a 360 gradi nei video. La funzione rileva il suono utilizzando un microfono in ogni auricolare. Tramite auricolari compatibili chiunque potrà ascoltare in 3D l’audio dei nostri video, anche sui social. La registrazione audio 360 è la prima funzione della linea Galaxy che sfrutta LE Audio, un nuovo standard audio Bluetooth avanzato. Questa nuova tecnologia offre una migliore qualità audio, oltre a migliorare la latenza e la durata della batteria. LE Audio porta la registrazione binaurale sui Galaxy Buds2 Pro, sfruttando contemporaneamente il microfono destro e quello sinistro. La nuova funzione di Registrazione Audio 360 sarà rilasciata progressivamente su Galaxy Buds2 Pro e Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 tramite aggiornamenti software, già iniziati.

Con l’app Controller Fotocamera del Galaxy Watch, invece, è già possibile controllare la fotocamera del telefono direttamente dal polso. Un nuovo aggiornamento, che sarà presto disponibile sulle serie Galaxy Watch5 e Watch4, aggiunge funzionalità di zoom al controller della telecamera. Adesso gli utenti possono controllare a distanza lo zoom della fotocamera del telefono semplicemente toccando il quadrante dell’orologio o ruotando la ghiera girevole. La funzione aggiornata Controller Fotocamera sarà disponibile su Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Watch4 e Watch4 Classic a partire dal 2 febbraio.