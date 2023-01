Galaxy A14 5G, il nuovo telefono budget di Samsung

Samsung Electronics ha annunciato Galaxy A14 5G, il nuovo smartphone budget del colosso. Galaxy A14 5G è dotato di una batteria a lunga durata, offre un miglioramento della qualità dei selfie, ha la memoria espandibile e garantisce fino a due generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e fino a quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. La fotocamera anteriore è da 13 megapixel e la fotocamera posteriore a tre lenti offre una maggiore profondità dei dettagli, dei colori e dei soggetti in ogni ambiente. Lo smartphone è disponibile in quattro colori: Black, Silver, Dark Red e Light Green.

Tra le caratteristiche dello smartphone: display reattivo e adattivo a 90 Hz con schermo da 6,6 pollici e risoluzione FHD+, processore aggiornato con funzionalità 5G, memoria interna da 64GB o 128GB, con possibilità di espansione fino a 1TB con una scheda microSD, dashboard per la sicurezza e la privacy aggiornata, e la partnership con Google, compresa l’integrazione di Google Meet nelle funzionalità di messaggistica e videochiamata per una migliore efficienza. L’app Samsung Health integrata consente di tenere traccia della composizione corporea, dei ritmi del sonno e dell’attività fisica, sincronizzandosi con altri dispositivi come Galaxy Watch5. Samsung Galaxy A14 5G arriverà in Europa nel mese di aprile, con prezzi a partire da 229 euro per la variante da 4/64 GB.