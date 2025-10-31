Galatone in Sicilia: sfida chiave contro la Green Volley

Il Galatone si prepara ad affrontare una trasferta difficile in Sicilia, dopo una debacle all’esordio contro Reggio Calabria. La sconfitta per 3-0 è stata pesante, anche se il primo set era stato combattuto fino al 21-21, prima di essere chiuso a favore dei calabresi. Tuttavia, il rendimento nei set successivi è stato deludente e mister Licchelli ha già messo a lavoro la squadra per affrontare le problematiche emerse.

Per la partita contro Modica, il tecnico chiede ai suoi giocatori di avere fiducia e di rimanere concentrati, dato che si troveranno di fronte una squadra motivata, reduce da una rimonta subita a Campobasso. La tifoseria di Ragusa rappresenta un elemento importante a favore dei locali.

Il Modica ha mantenuto gran parte del suo organico precedente, confermando dieci giocatori. Sono arrivati nuovi atleti come Bertozzi, Mariano, Garofolo e Lugli, e si punta a sfruttare l’esperienza del portoghese Putini, giunto alla quarta stagione con la squadra. Un match particolare sarà quello di Padura Diaz, ex giocatore molto apprezzato a Ragusa, che ha totalizzato 348 punti in 18 partite, con una media di 19,3 punti a gara.

Il duo Distefano-Benassi potrebbe schierare un sestetto con Putini e Lugli in diagonale, Chillemi e Bartozzi in posto quattro, Buzzi e Garofolo come centrali e Nastasi libero. Le formazioni definitive saranno comunicate solo dopo l’allenamento di sabato. La partita sarà trasmessa in diretta su YouTube dalle 18:00 di domenica.