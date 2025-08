Galatasaray punta in alto tra acquisti e ambizioni europee

Il Galatasaray sta investendo pesantemente nella sua squadra con l’obiettivo di riconquistare un posto nell’élite europea del calcio. Recenti acquisti come Leroy Sané, Victor Osimhen e la possibile aggiunta di Ilkay Gündogan testimoniano le ambizioni del club turco.

Con un costo di circa 70 milioni di euro per Osimhen e stipendi elevati per i nuovi giocatori, sorge la questione su come il Galatasaray riesca a finanziare tali operazioni. Secondo il quotidiano tedesco Faz, il club riceve supporto da importanti investimenti nel settore edile, in particolare da società come Pasifik Holding, che contribuisce con circa 10 milioni di dollari per la stagione in corso. Inoltre, i ricavi televisivi, provenienti dalla vittoria della Süper Lig, ammontano a circa 17 milioni di dollari.

Nonostante l’afflusso di capitali, il Galatasaray ha bisogno di ulteriori risorse per sostenere la spesa necessaria per calciatori di alto profilo. Il club sta anche considerando la vendita di un centro di allenamento a Florya per incrementare i fondi. Anche se la Bild ha collocato il Galatasaray tra le società con ricavi a tre cifre, non è ancora una realtà consolidata.

L’allenatore Okan Buruk e il vicepresidente Metin Öztürk hanno chiaramente espresso le aspettative per questa stagione, puntando a un minimo accesso ai quarti di finale di Champions League. Il sogno di ripetere i successi del 2000, quando il Galatasaray vinse la Coppa UEFA, è al centro delle strategie del club. Tuttavia, le ambizioni comportano anche sfide finanziarie; il club deve affrontare un significativo debito estero, rendendo i progressi in Europa cruciali non solo sul campo, ma anche dal punto di vista economico.