Galà dei Delfini d’Argento a Napoli

L’associazione Bluduemila ha celebrato al Tennis Club Napoli il Galà dei Delfini d’Argento, un appuntamento con le eccellenze del territorio. L’obiettivo dell’evento era trasmettere i valori di vita alle nuove generazioni. Tra i destinatari dei premi ci sono stati protagonisti dello sport, del volontariato e del sociale, di arte, cultura e spettacolo, e per la prima volta anche grandi giuristi.

La serata è stata condotta dalla giornalista Serena Albano, con il supporto di Francesca Cosconati. Dopo il brindisi di benvenuto, il presidente di Bluduemila Marco del Gaiso ha ringraziato il Tennis Club Napoli e tutti i sostenitori di Bluduemila. È stato poi proiettato un video che rievocava i momenti salienti della precedente edizione.

Sono stati quindi assegnati i riconoscimenti, preceduti dalla proiezione di clips dedicate a ciascun designato. Il Delfino d’Argento Sport & Sociale è stato assegnato a Stefano Lanfranco, presidente di “Scugnizzi a Vela”, per il progetto di recupero di giovani a rischio. Il Delfino d’Argento Napoli nel mondo è stato assegnato alla regista Stella Leonetti.

Altri premi assegnati includono il Delfino d’Argento “Giurista & Gentiluomo” a Raffaele De Luca Tamajo, il Delfino d’Argento “Una Vita per l’Arte” a Lia Rumma e il Delfino d’Argento alla Carriera a Gino Rivieccio. La serata si è conclusa con una lotteria di mezzanotte, con premi offerti da vari sponsor, tra cui opere d’arte realizzate dall’artista napoletana Annalaura di Luggo e Roberto Maria Lino.

