Nicola Zanca, sindaco di Gaiba, ha partecipato recentemente al “Asia Pacific Cities Summit & Mayors’ Forum” che si è svolto all’Expo City di Dubai. Questo evento internazionale è considerato uno dei principali momenti di riflessione sulle città del futuro, dove si discute di innovazione.

Zanca ha descritto l’evento come molto stimolante, con oltre 140 Paesi rappresentati tra delegati, sindaci e aziende, venendo anche da nazioni come Sri Lanka, Madagascar, Bhutan, Parigi, Tokyo e New York. Durante il summit si sono svolti lavori e workshop focalizzati su temi come la transizione digitale, l’uso dell’intelligenza artificiale, le prospettive di innovazione urbana e le nuove opportunità di mercato per le imprese. Questi argomenti sono stati trattati con l’intento di migliorare la qualità della vita e i servizi per i cittadini. Zanca ha condiviso l’esperienza amministrativa di Gaiba in questo contesto.

Reem al Hashimy, Ministra per la Cooperazione Internazionale degli Emirati Arabi Uniti, ha ribadito l’importanza delle relazioni nella tecnologia contemporanea, affermando che il progresso dipende dalla capacità di collaborare.