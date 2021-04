Gaia Zorzi è stata l’ultima ospite di Salotto Salemi. Nello show di Giulia, la ragazza (che pare abbia rifiutato il GF) ha parlato del suo rapporto con Tommaso. Tra le tante chiacchiere non solo le differenze con il fratello, i litigi e i chiarimenti, ma anche il periodo delle scuole, quando Tommaso è stato vittima di omofobia.

“Io e mi fratello diciamo sempre quello che pensiamo, ma siamo anche tanto diversi. Sia per quello che vogliamo fare nella vita, che negli approcci. poi io sono fidanzata e convivo da anni, lui è single ed esce sempre con i suoi casi umani. Tommaso è sempre stato molto più bravo a scuola e non ci provava neanche. Lui era tipo di quelli che non studiava e andava bene.

Com’è Tommy come fratello? Sì, lui è molto protettivo, ma forse adesso lo sono tanto anche io visto che lui è diventato noto. A leggere certe cose mi sento in dovere di difenderlo.

Con lui siamo sempre stati molto vicini. A scuola notavo spesso che lo prendevano in giro mi sono sempre sentita chiamata in causa. Mi ricordo bene che il primo dito medio l’ho fatto ad un ragazzo sul pulmino, lui che prendeva in giro Tommy perché era gay. Mi sono sempre sentita in dovere di difenderlo. Ma anche lui, quando c’è bisogno, c’è sempre per me”.