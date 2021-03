Gaia Zorzi ha fatto probabilmente quello che ogni sorella / migliore amica dovrebbe fare quando qualcuno partecipa ad un reality show: un power point con tutte le cattiverie lette nel corso dei mesi. Ed è subito it’s payback time!

Tornato a Milano da vincitore e con un assegno da 100 mila euro in tasca, Tommaso Zorzi ha così ripercorso circa sei mesi di cattiverie lette online, dalla polemica sull’outing a Gabriele Rossi alla battuta sulla “gonna” di Gabriel Garko, passando per le accuse di bifobia e le querelle con Giulia Salemi.

La presentazione power point è durata circa un quarto d’ora e Gaia Zorzi ha messo alla gogna tutti, vip e pagine che nel corso dei mesi si sono scagliati (più o meno apertamente) contro suo fratello Tommaso.

“Il primo scandalo non si dimentica mai e fra le prime persone che sono andate dalla d’Urso a dire Tommy Zorzi è un po’ omofobo è: Gianmaria Sainato. Poi c’è anche Il Menestrelloh, conosciuto anche come Il Minestrone: lui rosica, poi cancella i commenti. Ogni volta che usciva lo share del tuo show, lui doveva giustificare che non era merito tuo. […] Fra gli amici amici e poi ti rubano la bici c’è anche Matteo Evandro, l’amico di Giulia Salemi. Io e lui abbiamo litigato, ma poi ci siamo chiariti”.