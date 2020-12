Gaia Zorzi dopo la nomination di suo fratello a Stefania Orlando ha scritto una serie di tweet ironici. In una delle sue battute la ragazza si augurava l’entrata l’entrata nella casa di Platinette (che Tommaso ha attaccato più volte) e dell’ex di Zorzi che si è inventato un’aggressione omofoba, in un’altra mandava a quel paese il gieffino.

Scherzi a parte ma se esce Stefania io voglio dentro la casa Iconize e Platinette. FATE ESAURIRE LUI COME LUI ESAURISCE NOI — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) December 15, 2020

Tommaso ha frainteso i tweet della sorella e stamani voleva abbandonare la casa. Gaia in queste ore ha detto che in qualche modo si farà perdonare: “Amici andate a letto giuro che mi farò perdonare da Tommaso per questi tweet e l’impressione sbagliata che si sta facendo. […] Stamattina mi sono svegliata, dopo cinque ore di sonno, con un mal di testa a allucinante (come tanti voi immagino). Però mi sono anche svegliata più fiera che mai di Tommaso, qualunque cosa voglia fare sarò sempre al suo fianco. […] Twitter mi stupite ogni giorno di più. Vuoi che mi sento una me*da? Manco sapevo gli avrebbero mostrato i tweet quindi anche meno grazie. Comunque adesso abbiamo deciso di adottare una strategia social più istituzionale, quindi votate Tommaso Zorzi“.

Io quando Tommaso ha detto che la sorella gli stava mandando segnali per uscire dalla casa di Cinecittà…

I tweet di Gaia Zorzi.

Stamattina mi sono svegliata, dopo cinque ore di sonno, con un mal di testa a allucinante (come tanti voi immagino). Però mi sono anche svegliata più fiera che mai di Tommaso, qualunque cosa voglia fare sarò sempre al suo fianco❤️ pic.twitter.com/E2hDZPDpAO — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) December 19, 2020