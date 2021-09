Gaia Zorzi e Soleil Sorge si ritrovano in qualche modo al Grande Fratello Vip, la prima come conduttrice della nuova edizione del GF Vip Party (insieme a Giulia Salemi), la seconda come concorrente ufficiale. Le due – solo pochi mesi fa – hanno litigato animatamente su Twitter in merito proprio alla scorsa edizione del Grande Fratello. Avranno fatto pace o la Zorzi avrà ancora il dentino avvelenato?

Tutto è nato quando Soleil ha commentato in maniera pungente (ma ironica) il percorso nella casa di Rosalinda Cannavò, entrata come ex di Gabriel Garko ed uscita come nuova fidanzata di Andrea Zenga.

Comunque Rosalinda nel Gf inizia la 4 relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza : brava, donna forte, è rinata. Io lasciai uno sfigato dopo 4 mesi con lettera per poi iniziare a frequentare il mio fidanzato to-be: OHNO OHNO OH NONONONONO #ok #gfvip — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) February 15, 2021

Oltre al tweet sull’attrice, Soleil Sorge ha ironizzato anche sull’acconciatura sfoggiata da Elisabetta Gregoraci al GF Vip, molto simile ad una da lei stessa fatta tempo fa.

OHNO, OHNO, OHNO NO NO NO NO #gfvip ✈️😂 pic.twitter.com/631sYLBcdL — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) February 15, 2021

Il tweet è stato notato da Gaia Zorzi che ha così risposto: “Comunque da questo GF stanno impazzendo un po’ tutti sennò sto post non me lo spiego“. Ovviamente Soleil ha replicato, scatenando un succoso botta e risposta fra le due: “La finale ti ha già dato alla testa sweets? E a quanto pare hai ragione se non si comprende neanche più l’ironia..lol“. / “Soleil per conoscere l’ironia ti sfugge proprio che anche il mio tweet era una battuta Donna con mano sul visoDonna con mano sul viso comunque se stai cercando ospitate da Barbara non sono la persona giusta #tryagain“.

Catfight chiusa da Soleil con una frecciatina:

Un minuto di silenzio per i “familiari di” che vorrebbero ma non possono..🤷🏼‍♀️ #firstreactionshock — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) February 16, 2021

